POL-PPWP: Bei Kontrolle Drogen festgestellt

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ermittelte am frühen Samstagmorgen wegen eines Raubes am Stiftsplatz. So wie ein 20-Jähriger den Beamten mitteilte, verließ er zwischen 3 und 4 Uhr mit einer ihm unbekannten männlichen Begleitung eine Kneipe in der Marktstraße. Im Bereich der Hausnummer 5 bedrohte der Unbekannte den jungen Mann plötzlich mit einem Messer. Als Beute verzeichnete der Täter den Geldbeutel, ein ...

mehr