Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Messer bedroht und ausgeraubt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelte am frühen Samstagmorgen wegen eines Raubes am Stiftsplatz. So wie ein 20-Jähriger den Beamten mitteilte, verließ er zwischen 3 und 4 Uhr mit einer ihm unbekannten männlichen Begleitung eine Kneipe in der Marktstraße. Im Bereich der Hausnummer 5 bedrohte der Unbekannte den jungen Mann plötzlich mit einem Messer. Als Beute verzeichnete der Täter den Geldbeutel, ein Mobiltelefon und die Bluetoothkopfhörer seines Opfers. Im Anschluss machte sich der Kriminelle aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Laut Beschreibung ist er zwischen 25 und 30 Jahre alt, schlank und 1,72 Meter groß. Er hat eine dunkle Hautfarbe, dunkle, kurze schwarze Haare und einen Bart. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet. Der Mann sprach arabisch und englisch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

