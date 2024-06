POL-WAF: Warendorf. Deutlich zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einem Verkehrsunfall am Samstag (22.06.2024) in der Wagenfeldstraße in Ennigerloh geben? Ein blauer 3er BMW war zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr am rechten Straßenrand angestellt und wurde hinten links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

mehr