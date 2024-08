Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendlicher schlägt mit Stein gegen ein Auto

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend beobachtete eine Zeugin gegen 19 Uhr, wie ein junger Mann wiederholt mit einem Stein gegen die Fahrerseite eines VW Tiguan schlug. Das in der Feuerbachstraße geparkte Fahrzeug wurde dabei in bislang unbekannter Höhe beschädigt. Als die Polizeistreife am Ort des Geschehens eintraf, war der junge Täter nicht mehr da. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen führten allerdings zu einem polizeibekannten 14-Jährigen, welcher sich nun für die Tat verantworten muss. |clm

