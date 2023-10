POL-OG: Offenburg, B33a - Rechts überholt und geschnitten, Hinweise erbeten

Lahr, Mahlberg-Orschweier (ots) - Nachdem im Laufe des Mittwochs am Bahnhof in Lahr ein Motorroller entwendet worden war, konnte dieser sowie der mutmaßliche Dieb am Folgetag am Bahnhof in Mahlberg-Orschweier ermittelt werden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagmorgen gegen 10:45 Uhr, wie sich zwei Personen an dem Roller in Orschweier zu schaffen machten. ...

