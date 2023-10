Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Straßenverkehrsgefährdung

Zeugen gesucht

Steinach (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr wollten eine 51-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann zu Fuß die Badener Straße auf Höhe der Hausnummer 41 überqueren. Dabei soll ein dunkler 3er-BMW, besetzt mit zwei männlichen Personen, mit überhöhter Geschwindigkeit sehr dicht an den Fußgängern vorbei gefahren sein. Der Fahrer wird als 18 bis 25 Jahre alt beschrieben, hatte dunkle Haare, seitlich kurz und vorne lang geschnitten. Der dunkle BMW soll dabei rechtswidrig einen anderen weißen oder silbernen 3er-BMW überholt haben. Die Polizei in Haslach sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Des Weiteren wird der Fahrer des silbernen oder weißen 3er-BMW gesucht, der von dem dunklen BMW überholt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell