Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 11:15 Uhr wollte eine 18-Jährige mit ihrem PKW Skoda von dem verkehrsberuhigten Bereich der Stuifenstraße in die Rechbergstraße abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines 38-jährigen Radfahrers, der auf der Rechbergstraße stadteinwärts fuhr. Es kam zur Kollision und der Radfahrer stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer zusammengestoßen

Am Samstag gegen 12:30 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Rechbergstraße, von Straßdorf in Richtung Innenstadt. Ein 69-jähriger Radfahrer war ebenfalls auf dem Gehweg, jedoch in Richtung Straßdorf unterwegs. Im leichten Kurvenbereich, etwa auf Höhe der Oberen Karpfenhalde, stießen beide Radfahrer zusammen und stürzten. Sie zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Spraitbach: Alkoholisiert die Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Am Sonntag gegen 01:35 Uhr bog ein 34-Jähriger mit seinem PKW VW Tiguan von der Zimmerbacher Straße nach rechts in die Höniger Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 54-jährigen Frau, die mit ihrem PKW VW Golf auf der Höniger Straße ortsauswärts fuhr. Es kam zur Kollision, bei der die 54-Jährige und ihr 62-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen erlitten und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Der 34-Jährige Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle und konnte kurz darauf zuhause angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell