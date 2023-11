Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kabeldiebstahl am Autobahnkreuz

Darmstadt (ots)

Eine Großbaustelle am Autobahnkreuz Darmstadt, im Bereich der A 5 aus Richtung Basel zur A 67 in Richtung Büttelborn, geriet in der Nacht zum Donnerstag (09.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich Zugang auf das Areal und ließen anschließend mehrere oberirdisch zur Stromversorgung der Baustelle verlegte Stromkabel in einer Länge von insgesamt rund 250 Meter mitgehen. Zum Abtransport der Beute dürften die Unbekannten ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0.

