POL-BI: Zweifacher Totalschaden nach unerlaubten Wendemanöver

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - An der Südstraße haben zwei Unbekannte am frühen Samstagmorgen, 11.03.2023, die Betreiberin einer Gaststätte überfallen. Das Duo entkam mit Bargeld. Gegen 05:30 Uhr beabsichtigte die Betreiberin, ihr Lokal an der Einmündung Südstraße und Olper Straße zu verlassen. Dabei lauerten ihr zwei Männer auf und dirigierten sie zurück in das Gebäude. Sie stießen die Frau ...

mehr