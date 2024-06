Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Am Freitag (21.06.2024) gegen 10:00 Uhr befuhr eine 79-Jährige die Lutherstraße in Richtung Innenstadt mit ihrem PKW Daimler Benz. Kurz nach dem Kaufland-Parkplatz musste sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und kam dabei etwas zu weit nach rechts. Sie streifte dadurch einen am Fahrbahnrand geparkten LKW oder Kastenwagen. Die Frau setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den möglichen Unfallschaden zu kümmern und meldete den Unfall erst am Folgetag bei der Polizei. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun das durch diesen Unfall mutmasslich beschädigte Fahrzeug und bittet den Besitzer, sich unter der Rufnummer 07181/2040 zu melden.

