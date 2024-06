POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - B 290, Gem. Rot am See: Von der Fahrbahn abgekommen Am Samstag gegen 02:00 Uhr befuhr ein 57-Jähriger die B 290 von Blaufelden in Richtung Rot am See mit seinem PKW Ford Focus. Auf Höhe vom Schuckhof geriet der Mann aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 57-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert ...

