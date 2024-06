Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

B 290, Gem. Rot am See: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 02:00 Uhr befuhr ein 57-Jähriger die B 290 von Blaufelden in Richtung Rot am See mit seinem PKW Ford Focus. Auf Höhe vom Schuckhof geriet der Mann aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 57-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Alkoholisiert gegen geparktes Auto geprallt

Am Samstag gegen 02:25 Uhr befuhr ein 38-Jähriger die Straße Langer Graben in Richtung Holzmarkt mit seinem PKW Audi. Etwa auf Höhe der Kirche St. Joseph geriet er, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, zu weit nach rechts und stieß gegen einen geparkten PKW Mazda. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls etwa 20 m weit geschleudert. Der 57-Jährige kam mit seinem PKW Audi nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum, der umgeknickt wurde. Durch den Unfall wurde der 57-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 27.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben musste. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Schwäbisch Hall mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell