Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Winterbach: Ermittlungen und Durchsuchung wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz

Aalen (ots)

Am Donnerstagnachmittag durchsuchte die Polizei gegen 15:00 Uhr ein Wohnhaus in einem Wohngebiet in Winterbach. Hintergrund ist ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Es besteht der Verdacht, dass eine 49 Jahre alte Frau und ihr 56 Jahre alter Mann gegen Aufbewahrungspflichten ihrer legalen Schusswaffen verstoßen haben könnten. Aufgrund des Verdachts wurde über die Staatsanwaltschaft Stuttgart beim zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und vollstreckt. Sicherheitshalber wurden hierbei die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Aalen durch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg unterstützt. Letztlich wurden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis als zuständige Waffenbehörde mehrere Schusswaffen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell