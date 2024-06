Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Opferstock aufgerbochen - Diebstahl von Sitzgruppe

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Sitzgruppe

Vor einem Ladengeschäft in der Carl-Zeiss-Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen, 10 Uhr, eine dort ausgestellte Sitzgruppe inklusive Ampelschirm und Aufbewahrungsbox entwendet. Die Sitzgruppe stand hinter einem Bauzaun. Zusätzlich waren die einzelnen Elemente miteinander verschraubt und mittels einem Stahlseil gesichert. Der Schaden wird auf etwa 810 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Ware nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Opferstock aufgerbochen

Zwischen Sonntag, 16.06. und Freitag, 21.06.24 wurde ein Opferstock in einer Kirche in der Brainkofer Straße durch einen unbekannten Dieb aufgebrochen. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell