Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Gestohlener Porsche aufgefunden - Diebstahl aus PKW - E-Scooter kollidiert mit Radfahrer

Aalen (ots)

Lauchheim: E-Scooter kollidiert mit Radfahrer

Schwere Verletzungen zogen sich am Donnerstag eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin sowie ein 47-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenst0ß zu. Die 15-Jährige war gegen 15:45 Uhr mit ihrer Sozia auf einem E-Scooter auf einem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Lauchheim unterwegs. Als sie die Lippacher Straße und anschließend die Bopfinger Straße überquerte missachte sie den entgegenkommenden 47-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer und die Scooter-Lenkerin schwer verletzt. Die ebenfalls 15-Jährige Sozia auf dem Scooter erlitt leichte Verletzungen.

Lorch: Versuchter Diebstahl aus PKW

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Donnerstag zwei Fahrzeuge, welche in einer Einfahrt in der Straße In den Weingärten abgestellt waren, aufzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter PKW-Fahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr einen in der Uhlandstraße, am Fahrbahnrand abgestellten Audi. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Ellwangen/Rattstadt: Gestohlener Porsche aufgefunden

Nachdem zwischen Dienstag und Mittwoch ein Porsche in der Saarstraße gestohlen wurde, ist dieser am Donnerstag in Rattstadt in der Brühlstraße aufgefunden worden. Die Polizei startete am Donnerstag hierzu einen Zeugenaufruf. Ein aufmerksamer Zeuge meldete daraufhin den Standort der Polizei.

Wie der Porsche dort hinkam, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: 07961/9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell