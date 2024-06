Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Brand in einer Tiefgarage

Aalen (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde in einer Tiefgarage in der Fronackerstraße ein Kleinkraftrad von einem bisher unbekannten Täter in Brand gesteckt. Die hinzugerufene Feuerwehr Waiblingen kam mit insgesamt elf Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand.

Die Tiefgarage verbindet mehrere Gebäude miteinander. Da eine Gefährdung der Personen, die sich in den Gebäuden befanden, durch die starke Rauchentwicklung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Gebäude in Absprache mit der Feuerwehr geräumt. Die Bewohner konnten gegen 18:30 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zwei Personen erlitten durch den Brand eine Rauchgasintoxikation. Sie wurden vor Ort ärztlich behandelt.

Neben dem genannten Kleinkraftrad wurden diverse Fahrzeuge durch Rußpartikel beschädigt. Zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell