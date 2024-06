Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Nachtragsmeldung zu "Vermisste Person"

Aalen (ots)

Der 20-jährige Vermisste, nach dem am Donnerstag im Bereich Winnenden und Rudersberg u.a. auch mit einem Polizeihubschrauber gesucht wurde, wurde in der Nacht auf Freitag gegen Mitternacht wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er wurde anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 20.06.2024 zum besseren Verständnis:

Winnenden: Vermisste Person

Seit Donnerstagvormittag sucht die Polizei nach einem 20-jährigen Mann im Raum Winnenden und Rudersberg. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass von ihm eine Eigen- oder Fremdgefährdung ausgeht. Trotz umfassender Suchmaßnahmen, bei denen ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Funkstreifenwagen im Einsatz waren, konnte der junge Mann bislang nicht aufgefunden werden. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er trug zur Mittagszeit einen schwarzen Hoodie mit der Zahl 81 auf Bauchhöhe, eine hellgraue Jogginghose, hatte viele Ringe an den Händen und war/ist Barfuß unterwegs. Hinweise zu dem Mann können unter der Telefonnummer 07361/5800 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell