Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Baucontainer aufgebrochen - Pkw-Aufbruch

Aalen (ots)

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines größeren anthrazitfarbenen oder schwarzen SUV vom Hersteller Suzuki befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr die Uhlandstraße in Richtung Bahnhof. Hierbei kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, prallte zunächst gegen mehrere Mülltonnen und anschließend gegen einen geparkten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf einen daneben geparkten Citroen geschoben. Danach setzte der Unfallverursacher zurück und kollidierte hierbei mit dem Heck mit einem geparkten Renault. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof. Der beim Unfall verursachte Fremdschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Baucontainer aufgebrochen

Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 7:15 Uhr wurde ein Baucontainer auf der Baustelle auf der B29 auf Höhe der Anschlussstelle Plüderhausen aufgebrochen und aus diesem mehrere hochwertige Werkzeuge vom Hersteller Hilti und Stihl im Gesamtwert von etwa 3500 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Schorndorf: Pkw-Aufbruch

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde im Drosselweg ein geparkter BMW aufgebrochen und aus diesem das Multifunktionslenkrad entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell