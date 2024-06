Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung und Widerstand - Farbschmierereien - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Fahrer eines Motorrollers verursacht Unfall und flüchtet

Am Donnerstag gegen 12:20 Uhr befuhr ein bislang nicht bekannter Fahrer eines Motorrollers die Galgenbergstraße. Ohne auf den Verkehr zu achten fuhr er in den Kreuzungsbereich der Ziegelstraße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten PKW, der von einer 67-Jährigen gelenkt wurde. Nach dem Zusammenstoß ergriffen der Rollerfahrer sowie sein Sozius zu Fuß die Flucht. Durch einen Unfallzeugen konnte der 14-jährige Sozius bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Oberkochen: Farbschmierereien

Mehrere Hakenkreuze und andere Dinge wurden im Baustellenbereich einer Firma in der Rudolf-Eber-Straße mit Farbe auf eine dortige Halle gemalt. Die Schmierereien wurden am heutigen Donnerstag entdeckt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364/955990.

Aalen: Sachbeschädigung und Widerstand

Am Donnerstagmittag gegen 11:45 Uhr sollte ein 27-jähriger Mann von den Gewahrsamszellen des Polizeireviers Aalen zu einem Streifenwagen verbracht werden, um ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt zu fahren. Hiergegen wehrte sich der 27-Jährige vehement und leistete massiven Widerstand. Durch diese Handlungen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Nachdem der renitente Mann letztendlich in den Streifenwagen verbracht werden konnte, drehte er sich zur Seite und trat mit einem Fuß gegen die rechte hintere Seitenscheibe des Streifenwagens, welche dadurch zu Bruch ging. Unter Mithilfe von mehreren Beamten konnte der 27-Jährige, der bereits im Vorfeld die gesamte Haftzelle im Polizeirevier mit Kot beschmiert hatte, letztendlich mit einem weiteren Fahrzeug zur Justizvollzugsanstalt transportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell