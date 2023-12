Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Dachstuhlbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Wardenburg

Wardenburg (ots)

Am Montag, den 04. Dezember 2023 kam es im Ortskern von Wardenburg zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Gegen 12:13 Uhr wurde die Feuerwehr Wardenburg zusammen mit dem Rettungsdienst in die Oldenburger Straße alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen, sodass sich Einsatzleiter Stefan Buschmann entschied, sofort eine Drehleiter sowie eine weitere Einheit der Feuerwehr nachzufordern.

Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. Parallel dazu wurde das Geschäftsgebäude evakuiert. Durch eine Riegelstellung konnte ein Übergreifen auf weitere Teile des Dachstuhls verhindert werden, sodass sich der Brand auf einen Anbau einer Dachterrasse beschränkte.

Der Zugang zum Brandherd gestaltete sich schwierig, da er sich unter der Dachhaut befand. Über die Drehleiter der Feuerwehr Elmendorf wurde das Dach stellenweise abgedeckt, um an die Brandstelle zu gelangen. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Schadenstelle großflächig kontrolliert.

Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Wardenburg und Sandkrug sowie die Drehleiter der Feuerwehr Elmendorf (Landkreis Ammerland) und der Gerätewagen Atemschutz (Landkreis Oldenburg) mit insgesamt 40 Einsatzkräften. Zwei Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort, kamen aber nicht zum Einsatz.

Die Oldenburger Straße musste im Bereich Huntestraße / Friedrichstraße voll gesperrt werden.

