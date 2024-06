Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Unfallflucht - Fußgänger bei Autokorso gefährdet - Diebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Vorfahrtsunfall

Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 17:40 Uhr im Kreuzungsbereich Alter Postplatz/Alte Bundesstraße ein Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Frau am Steuer eines Audi übersah eine vorfahrtsberechtigte 42-jährige Fahrerin eines VW. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Täter einen geparkten VW Polo in der Albertviller Straße und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden bittet unter der Telefonnummer 07195/6940 um Hinweise zu dem Verursacher.

Schorndorf: Diebstahl aus Wohnung

Am Montag drang zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Wieslauf" ein. Er entwendete Elektronikartikel und Kleidungsstücke im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Schorndorf nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.

Backnang: Fußgänger bei Autokorso gefährdet

Im Rahmen eines Autokorsos nach dem EM-Gruppenspiel Deutschland gegen Ungarn befuhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer den Kreisverkehr Annonay-Straße / Gartenstraße und kam kurz nach dem Ausfahren aus dem Kreisverkehr mit seiner rechten Fahrzeugseite auf den Gehweg. Mehrere Passanten konnten eine Kollision mit dem Pkw nur verhindern, indem sie nach hinten bzw. zur Seite sprangen. Gegen den 20-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen bzw. weitere Geschädigte des Vorfalls, die bisher keinen Kontakt mit der Polizei hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 bei der Polizei in Backnang zu melden.

Aus aktuellem Anlass erneut der Hinweis der Polizei:

Autokorsos als Ausdrucksform der Freude werden anlässlich der Europameisterschaft in zeitlich begrenztem Rahmen toleriert. Wir befinden uns jedoch nicht in rechtsfreien Räumen, zudem soll die Beeinträchtigung Dritter auf ein zumutbares Maß reduziert werden. Bei der Verwirklichung von Straftaten oder bedeutenden Ordnungswidrigkeiten schreitet die Polizei konsequent ein. Dies gilt in besonderem Maße bei Schussabgaben, Böllerwürfen oder dem Abbrennen von Pyrotechnik. Auch bei gefährlichen Fahrmanövern oder anderen gefährlichen Verhaltensweisen schaut die Polizei nicht zu, sondern schreitet niederschwellig ein. Hierzu zählen beispielsweise das Sitzen auf Motorhauben und Autodächern, das Zufahren auf Personen, das Stehen in Cabriolets oder das Einfahren in Fußgängerbereiche. Personen, die sich nicht daran halten, müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Fellbach: Radfahrer contra Fußgänger

Ein 26-jähriger Fußgänger wollte am Mittwoch kurz nach 15 Uhr die Bruckstraße überqueren und übersah hierbei eine 43 Jahre alte Radfahrerin. Bei der anschließenden Kollision zogen sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell