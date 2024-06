Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung in Schule, Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Böller in Schultoilette

Am Mittwoch zwischen 9.35 und 11.20 Uhr wurde im Dr.-Ascher-Weg in einem Schulgebäude eine Toilette beschädigt. Bislang Unbekannte warfen einen Böller in die Toilette wodurch ein Sachschaden von 500 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Drei Ladendiebstähle in Folge

Am Mittwoch wurde eine 21-jährige dabei erwischt, wie sie in einem Bekleidungsgeschäft Ware im Wert von über 50 Euro entwenden wollte. Das Personal durchsuchte sie, da als sie den Ausgang passieren wollte, die Sicherheitsanlage Alarm schlug. Dabei wurde festgestellt, dass bereits Diebesgut aus einem weiteren Bekleidungsgeschäft als auch aus einem Nonfood-Händler in ihrer Tasche zu finden war. Dort entwendete Sie ebenfalls Kleidung als auch zwei Tassen. Als man sie mit dem Diebstahl konfrontierte gestand sie diesen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht in Parkhaus

Zwischen 16:43 und 18:45 Uhr wurde in einem Parkhaus in der Diakoniestraße ein Pkw der Marke Peugeot touchiert. Dabei wurde die rechte, hintere Schiebetüre des Pkws verkratzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Westhausen: Auffahrunfall

Am Mittwoch um 14.18 Uhr fuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer auf der A7 von Westhausen in Fahrtrichtung Ellwangen, als auf Grund einer Baustelle der Verkehr stockte und der Kleintransporter der Marke Ford bremsen musste. Ein Lkw, welcher hinter dem 44-Jährigen fuhr, bremste daraufhin zu spät und fuhr auf den Kleintransporter auf. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell