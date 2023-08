POL-EN: Schwelm: Gemeinsame Verkehrskontrolle zwischen Polizei und Zoll

Wetter (ots) - Während eines Einkaufs wurde am 22.04.2023 einer Geschädigten die Geldbörse in Wetter entwendet. Die in der Geldbörse befindliche EC-Karte wurden anschließend durch die abgebildete unbekannte Tatverdächtige unrechtmäßig an einem Geldautomaten eingesetzt und Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Wer kann Hinweise geben die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Fotos der Gesuchten ...

