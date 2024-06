Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Verletzten - Diebstahl - Betrunken Motorrad gefahren - Einbrecher flüchtet

Welzheim: Unfall mit drei Beteiligten auf der L1150

Am Dienstagnachmittag gegen 14:40 Uhr ereignete sich auf der L1150 zwischen Breitenfürst und Schorndorf-Haubersbronn ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 52-jährige Fahrerin eines Smart war von Breitenfürst kommend in Richtung Schorndorf-Haubersbronn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie zunächst den entgegenkommenden Volvo einer 73-jährigen Frau streifte und anschließend frontal mit einem Tesla kollidierte, der von einem 56-jährigen Mann gesteuert wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden die Smart-Fahrerin, der Tesla-Fahrer sowie zwei der vier 11-jährigen Kinder im Tesla leicht verletzt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 58.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Am Mittwochvormittag ereignete sich in der Tainerstraße in Fellbach ein Fahrraddiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete zwischen 09:00 Uhr und 11:15 Uhr ein gesichertes, blaues Mountainbike der Marke Tabou im Wert von 400 Euro. Die Polizei Fellbach bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0711/57720.

Althütte: Betrunken vom Motorrad gestürzt

Am Dienstagnachmittag gegen 17:25 Uhr kam ein 62-jähriger Motorradfahrer in der Ebniseestraße in Althütte alleinbeteiligt zu Fall. Ein Atemalkoholtest ergab ein Wert von ca. 1,7 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Backnang-Waldrems: Einbrecher flüchtet

Am Dienstagabend, zwischen 23:20 Uhr und 23:40 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu einer Wohnung in der Langenbachstraße. Der Einbrecher drang unbemerkt in das Gebäude ein, doch beim Betreten des Wohnzimmers aktivierte er einen Bewegungsmelder, woraufhin das Licht anging. Dadurch wurde die 80-jährige Bewohnerin geweckt, die den Eindringling entdeckte. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht und entkam, ohne etwas zu entwenden. Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191/909132.

