Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Pkws, Fahrraddiebstahl, Diebstahl von Gartenmöbeln, Unfallfluchten sowie Beschädigung eines Pkws

Aalen (ots)

Crailsheim - Roßfeld: Diebstahl von Gartenmöbeln

Zwischen Samstagnachmittag 16:00 Uhr und Montagabend 18:30 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft aus dem Ausstellungsgelände eines Möbelhändlers in der Hofwiesenstraße zwei komplette Lounge-Sets. Insgesamt vier Stühle, zwei Zwei-Sitzer-Bank sowie dazugehörige Auflagen und zwei Tische. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim - Roßfeld: Diebstahl aus Pkw

Am Montag zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde in der Hofwiesenstraße auf dem Gelände eines Elektronikhändlers eine Geldbörse eines 20-jährigen aus einem Pkw entwendet. Als der Geschädigte am Morgen darauf feststellte, dass diese fehlte, stellte er ebenfalls fest, dass insgesamt 125EUR in Kleinbeträgen abgebucht wurden. Hinweise zum Tatvorgang bitte an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Montagmittag 14:00 Uhr und Dienstagnachmittag 16:15 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw im Finkenweg ein Geldbeutel sowie eine Sonnenbrille aus einem Pkw entwendet. Der Pkw befand sich auf einem Parkplatz hinter einem Haus. Zeugen werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden

Gaildorf: Fahrraddiebstahl im Park am Kirgel

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr hat ein Unbekannter einen 69-Jähriger auf einer Parkbank am Kirgel gefragt, nachdem sie sich zuvor vertraut gemacht hatten, ob er eine Runde mit einem E-Bike des 69-Jährigen fahren dürfe. Dies ließ der 69-Jährige zu. Nachdem sich der Unbekannte auf das Fahrrad setzte und wegfuhr, kehrte er nicht mehr zur Parkbank zurück. Am gelben E-Bike der Marke Hercules Modell Futura 8.2 befand sich zudem ein Smartphone der Marke Samsung. Der Täter soll männlich, zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen sein, blonde Haare gehabt haben und etwa 175 cm groß gewesen sein. Er soll eine Brille, dunkle Jeans, Wanderschuhe und eine beige Jacke getragen haben sowie einen schwarzen Rucksack bei sich gehabt haben. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich beim Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 95090 zu melden.

Künzelsau: Pkw beschädigt - Unfallflucht

Am Wartberg parkte ein Pkw der Marke VW auf einem Parkplatz als am Montag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr der Pkw beschädigt wurde. An der hinteren linken Seite sowie oberhalb der Stoßstangen sind Spuren des Zusammenstoßes sichtbar. Der Verursacher entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag um 17:15 Uhr hat ein 53-Jähriger einen Kraftomnibus der Marke Evobus im Langenfelder Weg entladen, als ein Pkw der Marke Volvo diesen streifte. Der Unbekannte entfernte anschließend sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zum Vorfall geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier in Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Beschädigung an Pkw

In der Ritterstraße wurde zwischen 11 und 18 Uhr am Dienstag ein geparkter Pkw der Marke BMW mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. An der Beifahrertüre entstand ein länglicher tiefer Kratzer mit einem Sachschaden von ca. 800 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

