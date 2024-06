Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Einbrüche - Fahrlässige Brandstiftung - Mehrere Unfälle und Unfallfluchten - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Zwei Einbrüche in der Bahnhofsstraße

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Bahnhofsstraße in Waiblingen zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter drangen zwischen 16:45 Uhr am Montag und 07:40 Uhr am Dienstagmorgen in eine Werkstatt und eine Sprachschule ein. Trotz des Eindringens wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2700 Euro. Die Polizei Waiblingen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 07151/950422.

Schorndorf: Zeugenaufruf nach fahrlässiger Brandstiftung

Am Dienstagnachmittag gegen 18:45 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Welzheim eine fahrlässige Brandstiftung. Die örtliche Feuerwehr konnte einen Heckenbrand auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern schnell löschen. Eine Gefahr für umliegende Gebäude und Wohnhäuser bestand nicht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Im Einsatz waren drei Feuerwehrfahrzeuge und 20 Einsatzkräfte. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 07181/2040.

B29: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf B29

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 29 bei Weinstadt Beutelsbach in Fahrtrichtung Aalen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bremste auf Höhe des Beschleunigungsstreifens bis zum Stillstand ab, vermutlich wegen eines parallel fahrenden Pkw. Ein 27-jähriger Nissan-Fahrer konnte rechtzeitig bremsen, jedoch fuhr ein weiterer Pkw, ein 26-jähriger Ford-Fahrer auf den Nissan auf. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beide beteiligten Fahrer wurden leicht verletzt, und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bitte um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug unter der Telefonnummer 0711/57720.

Schorndorf: Zeugenaufruf nach Unfall eines Rennradfahrers

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich in Schorndorf ein Unfall, bei dem ein 56-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt wurde. Der Radfahrer war stadtauswärts auf der Welzheimer Straße unterwegs, als er auf Höhe eines Tankstellengeländes aus bislang ungeklärter Ursache stürzte, vermutlich nachdem er gegen einen Bordstein am rechten Fahrbahnrand geraten war. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Murrhardt: Fußgänger nach Kollision mit Quad leicht verletzt

Ein 33-jähriger Quad-Fahrer kollidierte am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Hauptstraße aufgrund eines Bedienungsfehlers mit einem 29-jährigen Fußgänger und anschließend mit einem Blumenkübel. Der Fußgänger stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Quad. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er leicht verletzt. Am Quad und am Blumenkübel entstand Sachschaden.

Kernen im Remstal - Stetten: Reifen zerstochen

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurden zwei Reifen eines Wohnmobils, das in der Frauenländerstraße abgestellt war, zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Fellbach: Gartenhütte aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, Zugang zu einer Gartenhütte in der Straße Sonnenbühl und entwendeten aus dieser Teile einer Solaranlage im Wert von insgesamt ca. 400 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Dienstag gegen 11:35 Uhr ereignete sich an der Einmündung Ringstraße / Bühlstraße ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro entstand. Ein 66-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Ringstraße und wollte die Bühlstraße geradeaus in Richtung eines Feldweges überqueren. Zeitgleich befuhr eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin die Bühlstraße in Richtung Schmiden, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Da bislang nicht geklärt werden konnte, welcher der beiden Fahrer bei Rotlicht in die Einmündung eingefahren ist, werden dringend Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach rückte am Dienstagabend kurz vor 22:30 Uhr aufgrund eines brennenden Mülleimers in die Verlängerung der Wiesenstraße aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es entstand lediglich geringer Schaden. Da der Mülleimer vermutlich kurz zuvor in Brand gesteckt wurde, sucht das Polizeirevier Fellbach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

