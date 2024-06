POL-AA: Allmersbach im Tal: Zeugen nach Auseinandersetzung auf "Wiesenfest" gesucht

Aalen (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 08:00 Uhr ereignete sich in der Schurwaldstraße in Plüderhausen ein größerer Polizeieinsatz. Ein 34-jähriger Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und mit einem Messer in der Hand durch das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gelaufen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bedrohte der Mann mehrere Polizisten und warf verschiedene Gegenstände ...

