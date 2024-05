POL-W: W - Rücknahme der Vermisstensuche

Wuppertal (ots) - Am Donnerstag, 02.05.2024, fanden Polizeibeamte eine 72-jährige Frau leblos in einem Einfamilienhaus in der Bahnstraße auf. Bestätigt durch Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin ist die Frau in Folge von Gewalteinwirkung verstorben. Dringend tatverdächtig ist ihr flüchtiger, ...

