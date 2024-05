POL-W: W Tötungsdelikt in Vohwinkel - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am frühen Montagmorgen (06.05.2024, gegen 04:20 Uhr) nahm die Polizei in Solingen einen 17-jährigen Tatverdächtigen nach einem Einbruch in einen Kiosk auf der Konrad-Adenauer-Straße fest. Eine Überwachungsfirma meldete der Polizei den Kioskeinbruch. Der 17-Jährige drang gewaltsam in den Verkaufsraum ein. Er füllte eine Mülltonne mit Tabakwaren und Alkohol bis die installierte Nebelanlage auslöste. Vermutlich ohne Beute flüchtete der Täter vor der ...

