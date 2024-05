Polizei Wuppertal

POL-W: SG Festnahme nach Einbruch

Wuppertal (ots)

Am frühen Montagmorgen (06.05.2024, gegen 04:20 Uhr) nahm die Polizei in Solingen einen 17-jährigen Tatverdächtigen nach einem Einbruch in einen Kiosk auf der Konrad-Adenauer-Straße fest. Eine Überwachungsfirma meldete der Polizei den Kioskeinbruch. Der 17-Jährige drang gewaltsam in den Verkaufsraum ein. Er füllte eine Mülltonne mit Tabakwaren und Alkohol bis die installierte Nebelanlage auslöste. Vermutlich ohne Beute flüchtete der Täter vor der eintreffenden Polizei zu Fuß in Richtung Korkenziehertrasse. Der Flüchtige versteckte sich dort in einem Unterholz zwischen der Trasse und einem Friedhof. Die eingesetzten Polizisten trafen den Tatverdächtigen an und nahmen ihn vorläufig fest.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell