Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Betrüger schlagen zu - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag, 02.05.2024 kam es sowohl in Wuppertal als auch in Remscheid zu einem Betrug. Gegen 14:00 Uhr betraten zwei unbekannte Täter, unter dem Vorwand die Wände auf Feuchtigkeit überprüfen zu müssen, die Wohnung einer 77-Jährigen in der Kleestraße. Während einer die Geschädigte ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen. Als die beiden Männer den Tatort verließen stellte die Wuppertalerin fest, dass ihr zwei Geldkassetten samt Bargeld und Schmuck fehlten. Beide Täter waren männlich, trugen schwarze Kleidung und hatten schwarze Haare. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. In Remscheid meldete sich gegen 12:00 Uhr ein bislang Unbekannter telefonisch bei einer 76-Jährigen und behauptete, dass er ihr Sohn sei. Er läge in einem Krankenhaus und benötige für eine dringende Injektion eine Anzahlung. In der Folge begab sich die Geschädigte zu einem Kreditinstitut in Lüttringhausen und räumte ihr Schließfach mit Bargeld leer. Als die Frau nach Hause zurückkehrte, wurde das Telefonat fortgeführt. Dabei forderte man sie auf, das Bargeld vor dem Hauseingang einem Abholer zu übergeben. Die Täterin, die das Geld gegen 13:15 Uhr widerrechtlich in Empfang nahm, war circa 45 bis 50 Jahre alt, war circa 165 cm groß und hatte eine kräftige Statur. Sie trug ein helles Oberteil und eine dunkle Jeans. Zudem hatte die Frau dunkelbraune Haare nach hinten gebunden. Anschließend ging die Täterin zu Fuß in Richtung der Straße Stursberg II. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern/die Täterin machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: -Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! -Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! -Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell