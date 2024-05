POL-W: SG Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle in Solingen

Wuppertal (ots) - Am 15.04.2024 kam es um 15:10 Uhr auf der Straße Vieringhausen in Remscheid zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 71-Jährige schwere Verletzungen erlitt (s. Pressemeldung vom 16.04.2024: "POL-W: RS Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall - eine Frau schwer verletzt"). Am 01.05.2024 ist die Seniorin an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. (ar) Rückfragen bitte an: Polizei Wuppertal ...

