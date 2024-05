POL-W: RS Frau nach Verkehrsunfall verstorben - Folgemeldung

Wuppertal (ots) - Am Mittwochabend (01.15.2023 gegen 20:30 Uhr) kam es auf der August-Erbschloe-Straße in Lüttringhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 20-jähriger Remscheider fuhr mit einem VW Polo auf der August-Erbschloe-Straße in Richtung Lenhartzhammer. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem ...

mehr