Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Polizeiliche Einsätze am 01. Mai in den drei bergischen Städten

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag der Arbeit fanden in den drei Kommunen des Bergischen Städtedreiecks mehrere Versammlungen, Aufzüge und Veranstaltungen statt.

In Remscheid und Solingen nahmen an vorab angezeigten Aufzügen mehrere hundert Menschen teil (SG: 500; RS: 300). Die Aufzüge verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei und wurden beide gegen 13:30 Uhr beendet.

Im Bereich der Innenstadt Wuppertal-Elberfelds waren im Tagesverlauf ebenfalls mehrere Kundgebungen und Aufzüge angezeigt worden. Am Vormittag zog ein Aufzug vom Hauptbahnhof bis zum Laurentiusplatz. Hieran beteiligten sich etwa 500 Personen. Nach einer Abschlusskundgebung wurde diese Demonstration gegen 11:45 Uhr für beendet erklärt. Nach einem weiteren Aufzug vom Laurentiusplatz zum Karlsplatz, an dem in der Spitze 35 Personen teilnahmen, versammelten sich dort insgesamt etwa 40 Teilnehmer. Auf dem Schusterplatz kamen ab 14 Uhr etwa 150 Menschen zu einem Straßenfest zusammen.

Im Bereich der Sattlerstraße formierte sich gegen 16:30 Uhr eine Gruppe von etwa 40 Personen. Die Gruppe wurde als nicht angezeigte Versammlung bewertet und kurzfristig durch die Polizei angehalten, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Nach Abschluss der Maßnahmen begaben sich die Teilnehmer in Kleingruppen zum Otto-Böhne-Platz.

Eine für 16:25 Uhr angezeigte Versammlung auf dem Helene-Weber-Platz verlief unter der Beteiligung von etwa 35 Teilnehmern störungsfrei.

Die Versammlungen verliefen friedlich und ohne besondere Störungen.

Zusammenfassend erstatteten die eingesetzten Polizeibeamten fünf Strafanzeigen. Hierunter fielen zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti und drei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell