Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bäckerei

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag, 17. September, zwischen 1.45 Uhr und 6.40 Uhr in eine Bäckerei an der Straße Reinenhof eingebrochen.

Mit einem Stein schlugen das Glas einer der Eingangstüren ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend durchsuchten sie die Theke der Bäckerei. Ob und was genau entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell