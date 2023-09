POL-HAM: Treppenstufe übersehen - E-Scooter-Fahrer verletzt sich leicht

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte haben an der Marker Allee einen Polizei-Aufsteller gestohlen, der dort an einer Laterne angebracht war und auf die Geschwindigkeitsbegrenzung aufmerksam machen soll. Ein Zeuge bemerkte am Sonntag, 17. September, 8 Uhr den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) ...

