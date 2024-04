POL-W: SG Vermisstensuche - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots) - Am 28.04.2024, gegen 17:20 Uhr, barst die Scheibe eines Linienbusses, als dieser auf der Uellendahler Straße in nördlicher Richtung unterwegs war. Kurz vor der Unterführung A46 zerbarst die Scheibe. Verletzt wurde niemand. Inwieweit zwei Jugendliche (circa 15 Jahre alt, kurze Haare, dunkel gekleidet), die gegebenenfalls einen Stein in Richtung des Busses geworfen haben könnten, mit der beschädigten ...

mehr