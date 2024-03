Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus am ehemaligen Wasserturm

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht auf Sonntag haben Vandalen am ehemaligen Wasserturm am Bahnhof gewütet. Die Tat wurde am Sonntagnachmittag festgestellt. Die bislang unbekannten Täter versuchten augenscheinlich, ein Fensterelement mit einem größeren Stein einzuwerfen. Weiterhin traten oder schlugen sie mehrfach dagegen, so dass zahlreiche Risse in der Scheibe entstanden, das Sicherheitsglas jedoch nicht zersplitterte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell