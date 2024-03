Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Kusel (ots)

Am Sonntagabend wurden durch eine Personengruppe mehrere Gegenstände aus einem Personenkraftwagen entwendet. Der Geschädigte habe sein Fahrzeug gegen 19:15 Uhr kurzzeitig mit laufendem Motor vor einem Mehrfamilienhaus auf dem "Holler" abgestellt. Als er an sein Fahrzeug zurückkehrte, machte ihn ein Anwohner darauf aufmerksam, dass sich mehrere Personen an seinem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben und hieraus mehrere Gegenstände entwendeten. Anschließend seien die Personen weggelaufen. Im Rahmen der Ermittlungen sowie eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen kann eine Personengruppe bestehend aus mehreren Minderjährigen unweit von der Tatörtlichkeit festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden nahe der Kontrollörtlichkeit die entwendeten Gegenstände durch die eingesetzten Kräfte aufgefunden und sichergestellt. Die Minderjährigen wurden anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/9190 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

