Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrt unter Drogeneinfluss

Lauterecken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollieren Beamte in Lauterecken einen Kleinwagen. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Der im Anschluss durchgeführte Drogenvortest bestätigte die Einnahme von Cannabisprodukten als auch Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Durch einen Arzt erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel rechnen. Zudem wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.|pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell