POL-PDKL: Traktor droht von der Ladefläche zu fallen...

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am Donnerstagnachmittag einen Schwertransport auf der BAB 6, der einen Traktor geladen hatte. Dieser machte augenscheinlich den Eindruck, dass er jeden Augenblick von der Ladefläche fallen könnte. Durch eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern konnte der Transport aufgenommen und auf den Parkplatz "Schweinsdell" geleitet werden. Dort wurde er von den Spezialisten des Schwerverkehrskontrolltrupps einer genaueren Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass sich bereits Spanngurte gelockert hatten und Zurrpunkte am Auflieger durch die enorme Belastung teilweise gebrochen waren. Somit wäre es nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis das 16 Tonnen schwere Gefährt vom Auflieger gefallen wäre. Die technische Kontrolle des Transportes fiel auch nicht gerade besser aus. Am Auflieger wiesen die Bremsen der drei Achsen unterschiedliche Temperaturen auf. Zwei Bremsen waren auf Betriebstemperatur, die Bremse der hinteren Achse war hingegen kalt. Es erhärtete sich der Verdacht, dass die Bremsen an dieser Achse ohne Funktion waren. Dem Fahrer wurde vor Ort die Weiterfahrt bis zur Herstellung einer ausreichenden Ladungssicherung und abschließenden Prüfung der Bremsanlage untersagt. Gegen den Fahrer sowie das Transportunternehmen werden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

