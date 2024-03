POL-PDKL: Verkehrsunfallbilanz 2023 der Polizeiinspektion Rockenhausen

Lauterecken (ots) - 62-Jähriger fällt bei Verkehrskontrolle auf. Am Dienstagabend wurde der Mann mit seinem PKW von einer Streife im Stadtgebiet kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann einiges an Alkohol getrunken hatte. Zur Abklärung der alkoholbedingten Beeinflussung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. |pilek Kontaktdaten für Presseanfragen: Rückfragen bitte an: ...

