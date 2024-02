Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Autos in Willebadessen aufgebrochen und Kennzeichen gestohlen

Willebadessen (ots)

In Willebadessen sind in der Nacht von Samstag, 10. Februar, auf Sonntag, 11. Februar, vier Fahrzeuge aufgebrochen, durchsucht und Gegenstände aus dem Innenraum entwendet worden. Betroffen sind die Straßen Peter-Hille-Weg, Bahnhofstraße und Borlinghauser Straße. Gestohlen wurden Geldbörsen, Bargeld und Smartphones. Der Zeitraum der Taten liegt zwischen 18 Uhr am Samstag bis 9 Uhr am Sonntagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, sie sollten sich unter Telefon 05271/962-0 melden.

Des weiteren werden Zeugenhinweise in drei Fällen von Kennzeichen-Diebstahl gesucht: In Willebadessen ist an einem Fahrzeug eines Handwerker-Betriebs am Gänsebruch das vordere und hintere Kennzeichen abmontiert worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 8. Februar, nach 17 Uhr bis 9. Februar, 6.45 Uhr. In Nieheim wurden an einem Mercedes-Sprinter im Gewerbegebiet Alersfelde das vordere und hintere Kennzeichen entwendet. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 10. Februar, 18 Uhr und 11. Februar, 9.15 Uhr. In Warburg waren am Sonntag, 11. Februar, zwischen 10 und 13 Uhr zwei Kennzeichen an der Straße Seichenbrunnen von einem Auto abmontiert worden. Die gestohlenen Kennzeichen waren kurz darauf im Zusammenhang mit einem Tankbetrug in Warburg-Scherfede aufgefallen. Zeugenhinweise bitte an Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell