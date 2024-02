POL-HX: Polizeieinsätze wegen Streitigkeiten beim Karneval in Brakel

Willebadessen (ots) - Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Höxter nimmt die Ermittlungen nach einem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Sportplatz" in Willebadessen auf. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstag, 8. Februar, gegen 22.10 Uhr, gewaltsam Zutritt. Mit erheblicher Gewalteinwirkung konnte die Außentür des Marktes geöffnet werden. An ...

