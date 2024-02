Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch im Einkaufsmarkt scheitert - Zeugen gesucht

Willebadessen (ots)

Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Höxter nimmt die Ermittlungen nach einem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Sportplatz" in Willebadessen auf. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstag, 8. Februar, gegen 22.10 Uhr, gewaltsam Zutritt. Mit erheblicher Gewalteinwirkung konnte die Außentür des Marktes geöffnet werden. An einer weiteren Tür, die in den Verkaufsbereich führt, hielt der Einbruchschutz stand. Die Täter verließen ohne Beute die Örtlichkeit. Bei dem Einbruchversuch entstand ein Sachschaden von etwa 15.000,- Euro. Jetzt fragt die Polizei: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

