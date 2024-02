Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall

Warburg (ots)

Am Sonntag, 04.02.2024, gegen 01:10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 15 in Warburg zwischen Dössel und Hohenwepel zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang nicht geklärter Ursache stießen zwei PKW im Gegenverkehr frontal zusammen. Ein dritter PKW fuhr auf ein unfallbeteiligtes Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurden die frontal kollidierten Fahrzeuge derart beschädigt, dass die Insassen durch die alarmierte Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden mussten. Eine männliche Person konnte nur noch tot geborgen werden. Insgesamt wurden sieben weitere Personen schwer verletzt. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Unfallaufnahme wurde durch ein alarmiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund durchgeführt. Die K15 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 10:30 Uhr gesperrt. Der Unfallhergang und die Ursache sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde zusätzlich ein Gutachter beauftragt. /TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell