Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw in Steinheim und in Warburg entwendet - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

In Steinheim und in Warburg wurden in der Nacht zu Montag insgesamt zwei Pkw entwendet. Bei einem dritten Pkw-Diebstahl in Warburg blieb es beim Versuch. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Zunächst wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag, 28.-29. Januar, in Steinheim-Bergheim ein Ford Ranger gestohlen. Dieses Fahrzeug konnte nach einem privaten Fahndungsaufrufs in den sozialen Netzwerken noch am gleichen Tag in Nieheim-Sommersell aufgefunden werden. Nach der erfolgten Spurensicherung wurde der Ford dem Fahrzeughalter übergeben. In derselben Nacht wurde im Wohngebiet Hüffert in Warburg ein Audi S7 entwendet. Er befand sich vor der Haustür der Eigentümerin. Ebenfalls zu diesem Zeitraum im gleichen Wohngebiet versuchten die unbekannten Täter einen weiteren Pkw zu entwenden. Vermutlich versuchten sie mit Hilfe von technischen Geräten die "Keyless-Go-Funktion" des Fahrzeugs zu überlisten. Die Spurenlagen deuten darauf hin, dass auf diese Weise die Schlüsseldaten ausgespäht wurden. Jetzt haben die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Hinweise von Zeugen. Wer hat in der genannten Zeit verdächtige Personen wahrgenommen oder andere Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell