POL-HX: Motorradfahrer durch Kollision leicht verletzt

Warburg (ots) - In Steinheim und in Warburg wurden in der Nacht zu Montag insgesamt zwei Pkw entwendet. Bei einem dritten Pkw-Diebstahl in Warburg blieb es beim Versuch. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und hofft auf Hinweise von Zeugen. Zunächst wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag, 28.-29. Januar, in Steinheim-Bergheim ein Ford Ranger gestohlen. Dieses ...

