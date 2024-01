Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Lastwagen rutscht in Baugerüst - rund 10.000 Euro Schaden (17.01.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Rund 10.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls, der am Mittwochmorgen auf der Gießstraße passiert ist. Gegen 6 Uhr hielt ein 52-Jähriger mit seinem Atego Laster mittig auf der Fahrbahn an, um Ware zu entladen. Aufgrund der eisglatten Straße geriet der Lastwagen jedoch ins Rutschen und krachte in ein Baugerüst. Dort verkantete er sich derart, dass zunächst das Baugerüst gestützt werden musste um nicht einzustürzen. Die Baufirma stabilisierte schließlich das Gerüst, so dass der Laster geborgen werden konnte.

