POL-W: W Mann nach Drohungen in Haft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Am vergangenen Samstag (27.04.2024) erstattete ein 24-jähriger Mann eine Anzeige bei der Polizei, da er von einem 21-Jährigen zuvor bedroht worden sei. Demnach soll der Tatverdächtige dem Geschädigten bei einer Streitigkeit mit dem Einsatz einer scharfen Schusswaffe gedroht haben. Da der Zeuge den Beamten in der Nähe der Stadthalle eine bei Probeschüssen beschädigte Straßenlaterne zeigen konnte wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet und die Staatsanwaltschaft informiert. Im Zuge der Ermittlungen konnte der bereits polizeilich bekannte Verdächtige in der Elberfelder Innenstadt angetroffen werden. Da er in einer anderen Sache eine gerichtliche Vorladung missachtet hatte war gegen ihn bereits Haftbefehl ergangen, der bei dieser Gelegenheit vollstreckt wurde. Bei der Durchsuchung eines mutmaßlich von ihm in Wuppertal-Elberfeld unter falschem Namen angemieteten Lagerraums konnten eine scharfe Maschinenpistole nebst Munition, verschreibungspflichtige Medikamente, mutmaßlich gefälschte Rezepte sowie Falschgeld sichergestellt werden. Weitere Durchsuchungsmaßnahmen, unter anderem in der Marienstraße in Wuppertal, blieben ohne weitere Erkenntnisse. Die Staatsanwaltschaft wird am heutigen Tage wegen der neuen Tatvorwürfe den Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten beantragen. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. Sollten sich die Tatvorwürfe bestätigen droht ihm unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eine empfindliche Freiheitsstrafe.

